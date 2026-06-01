В КБР четыре альпиниста застряли в верховьях Безенгийского ущелья

К альпинистам выдвинулись спасатели. Фото: ГУ МЧС России по КБР

Утром 1 июня 2026 года в МЧС по Кабардино-Балкарии поступил сигнал о том, что группа из четырёх человек находится в верховьях ущелья Безенги на высоте 3200 метров и не может продолжить маршрут из-за плохой погоды.

«Четыре туриста, совершавшие треккинг в Безенгийском ущелье, оказались заблокированы на высоте 3200 метров из-за резкого ухудшения погоды. К ним уже выдвинулись спасатели. Работы осложняют лавинная опасность и риск камнепадов», - рассказали в республиканском управлении МЧС России.

Связь с туристами есть, они находятся в хижине Джанги-Кош.

Работу осложняют природные факторы: высокая лавинная опасность и угроза камнепадов. Из-за непогоды вертолёт Ми-8 чрезвычайного ведомства не смог подлететь к месту происшествия.

Информация уточняется. Спасатели продолжают движение к туристам.

