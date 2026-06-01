На Ставрополье отремонтировали 60% дороги «Сенгилеевское - Новотроицкая»

Ремонт трассы «Сенгилеевское - Новотроицкая» перевалил экватор.

Более 60% работ выполнено на участке региональной трассы «Сенгилеевское - Новотроицкая». Протяжённость ремонтируемого участка - 3 километра.

Сейчас специалисты уже занимаются устройством основания методом холодной регенерации и укладкой нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно укрепляют обочины, восстанавливают заездные карманы и посадочные площадки, устанавливают бортовые камни. В конце работ нанесут разметку и обновят дорожные знаки.

Применяемая технология холодного ресайклинга позволяет продлить межремонтный период дорожного полотна.

«Дорога «Сенгилеевское-Новотроицкая» соединяет ряд населённых пунктов, обеспечивает связь с районными центрами, а также сообщение между Шпаковским и Изобильненским округами. За прошлые два года отремонтировано более 12 км этой дороги. Продолжаем планомерно приводить её в нормативное состояние», - прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

