Более десятка мер поддержки могут получить семьи с детьми на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае действует более десятка мер поддержки для семей с детьми. Самыми востребованными по-прежнему остаются единое пособие, материнский капитал, пособие при рождении и по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как рассказали в отделении СФР по Ставрополью, с начала 2026 года средства получили более 300 тысяч детей.

Семья может рассчитывать на две выплаты еще до появления ребенка на свет. Это пособие по беременности и родам, а также уже при рождении. Размер первого зависит от среднего заработка и считается индивидуально. Будущие мамы без официального трудоустройства получают фиксированную сумму.

Пособие при рождении могут получить оба родителя. Оно фиксированное – 28 450 рублей. Такая же сумма полагается при усыновлении.

«Для семей с невысоким доходом предусмотрено единое пособие. Его размер в зависимости от доходов семьи составляет от 8 267 рублей до 16 534 рубля – на детей, от 9 289 до 1 8579 рублей – беременным женщинам» – говорит управляющая региональным Отделением СФР Елена Долгова.

Семье также полагается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пока мама или папа находятся в отпуске. Выплату продолжат, даже если досрочно выйти на работу на полный день.

Отдельным видом поддержки в СФР назвали материнский капитал. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату, обучение детей, адаптацию ребенка с инвалидностью, будущую пенсию родителей. А до 10 тысяч рублей остатка можно забрать выплатой.

А с 1 июня в Ставропольском крае для работающих родителей с двумя и более детьми положена семейная выплата. Ее можно оформить в СФР.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru