Ставропольская прокуратура требует закончить ремонт школы в Арзгире к 1 сентября

В Арзгирском районе прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о несовершеннолетних и доступности образования. И нашла серьёзные нарушения.

Ещё в ноябре 2023 года школа № 1 села Арзгир заключила с подрядчиком контракт на реконструкцию здания. Сумма - более 300 миллионов рублей. Сроки неоднократно продлевали, последний обозначенный рубеж - июнь 2026 года. Однако работы до сих пор не завершены, а подрядчик продолжает затягивать сроки окончания ремонта.

Прокуратура Ставропольского края посчитала, что есть реальная угроза: школа может не открыться к новому учебному году. А это прямое нарушение прав детей на образование. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать строительную организацию закончить всё к 1 сентября 2026 года.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Исполнение решения - на особом контроле ведомства.

