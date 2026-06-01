Глава Ессентуков Крутников пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ

Выпускники в Ессентуках 1 июня сдают ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 июня в Ессентуках, как и в других регионах РФ, стартовал единый государственный экзамен. Первыми в очереди - химия, история и литература. Глава города-курорта Владимир Крутников обратился к выпускникам, их родителям и учителям с тёплыми словами поддержки.

«Понимаю: волнение сейчас, наверное, зашкаливает. Но давайте чуть-чуть выдохнем: вы долго готовились, учителя вас всему научили, а мы сделали всё, чтобы экзамены прошли спокойно и честно», - написал Крутников в своем канале в соцсетях.

Глава города пожелал ребятам не нервничать слишком сильно, ведь стресс только мешает. И напомнил: в момент волнения кажется, что знаешь меньше, чем на самом деле.

«Помните: вы знаете больше, чем кажется в момент волнения. Просто сделайте всё, что можете. Этого будет достаточно», - подчеркнул он.

Отдельные слова благодарности Крутников адресовал учителям - за терпение, знания и поддержку все эти годы. И родителям, которые столько сил вложили, поддерживали и верили в своих детей.

«Удачи вам, лёгких заданий и крепких нервов! Ждём ваших успехов», - заключил глава Ессентуков.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru