На Ставрополье ужесточили приговор за хищение 45 млн при переселении херсонцев

В Ставропольском крае осудили преступную группу, которая похитила более 45 млн рублей. Государство выделило средства для публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на переселение жителей Херсона и Херсонской области.

Суд установил, что в 2023 году организатор и участник группы заключили фиктивные договоры купли-продажи непригодных для проживания зданий и земельных участков. В документы вносили заведомо ложные сведения о стоимости объектов. После этого осужденные передавали данные в минЖКХ региона для перечисления денег.

Изначально суд назначил организатору 3,5 года колонии и штраф 250 тысяч рублей, а участнику – три года условно со штрафом 100 тысяч рублей.

«В связи с чрезмерной мягкостью приговора государственный обвинитель обжаловал судебное решение в апелляционной инстанции», – сообщили в прокуратуре Ставрополья.

Суд с позицией надзорников согласился и усилил наказание. Организатор получил 4,5 года лишения свободы и штраф 350 тысяч рублей, а участник группы – 3,5 года реального лишения свободы и штраф 250 тысяч рублей.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru