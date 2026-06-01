Подушка вместо путешествий: теперь сбережения - ежедневный ритуал у молодежи

Молодежь пересмотрела интерес к видам накоплений. Фото: предоставлено ВТБ

По мнению экспертов, молодежь пересмотрела интерес к видам накоплений: на первом месте подушка безопасности, на втором — пассивный доход и инвестиции. Копить на путешествия стали теперь реже. Высокие ставки вернули интерес к депозитам, а вот криптовалюта и наличные отошли на второй план. Поведением управляют страх упустить доходность, а также тренды осознанного потребления. Об этом рассказали эксперты банковской отрасли в преддверии ПМЭФ-2026.

К середине 2026 года сбережения стали для молодежи базовой финансовой привычкой: по данным НАФИ, 73% имеют накопления (68% годом ранее). Еще один тренд – использование государственной финансовой поддержки. Молодые люди научились грамотно сберегать личные средства - использовать, например, Пушкинскую карту (ранее ее оператором был Почта банк) по прямому назначению (на билеты), сэкономив свои личные деньги.

Эксперты ВТБ отмечают, что сейчас клиентов в возрасте до 25 лет более 4 млн человек с объемом накоплений свыше 60 млрд руб., а средний чек вырос до 71 тыс. (+11% с конца 2025-го).

Как рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, молодежи нужны быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачная доходность. А также необходимость формировать привычку к сбережениям и повышению финансовой дисциплины.

Так, к середине 2026 года вопрос «копить или не копить» для молодежи окончательно утратил актуальность. Ключевой выбор теперь лежит в плоскости доходности, ликвидности и скорости получения результата. Теперь сбережения - это ежедневный финансовый ритуал, в котором важен каждый накопленный рубль.