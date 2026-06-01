В Ставрополе в «Зелёном Марафоне» приняли участие почти 1500 человек

Зелёный марафон ежегодно объединяет всё больше людей. Фото: Игорь ПАНКРАТОВ

В 59 городах России состоялся ежегодный благотворительный праздник «СберПрайм Зелёный Марафон». В Ставрополе почти 1500 участников приняли участие в забеге, среди них команды коммерческих организаций, родители с детьми, компании друзей.

Перед стартом участники и почётные гости высадили кленовую аллею, посвященную 185-летию банка.

«С каждым годом Зелёный марафон меняется. Проект стартовал в 2012 году в формате акции по озеленению городов. А сейчас это не только спортивное мероприятие, но и семейный, музыкальный, а также благотворительный фестиваль. Все пожертвования будут направлены в некоммерческие организации, которые реализуют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. В этом году Сберу исполняется 185 лет. В честь дня рождения совместно с гостями и деловыми партнёрами мы высадили кленовую аллею – наш подарок городу», – отметил Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

«СберПрайм Зелёный Марафон» за годы проведения стал доброй спортивной традицией для многих жителей региона. Фото: Игорь ПАНКРАТОВ

Самой востребованной стала дистанция 4,2 км – для взрослых и подростков. Для детей от 7 до 13 лет организовали забег на 500 метров. Также участники преодолели 2,1 км скандинавской (северной) ходьбой.

Победители забега: на дистанции 4,2 км первым среди мужчин финишировал Никита Шапран, среди подростков – Даниил Зименс. Среди женщин лучшие результаты показали Ирина Нижельская, юниорок Златаслава Чаплыгина. В скандинавской ходьбе победу одержал Константин Любимов среди мужчин и Ольга Ефименко среди женщин. В забеге участвовал также команды от коммерческих организаций, например, сотрудники ГК «ЮгСтройИнвест». Администрация Ставрополя всегда активно поддерживает мероприятие.

Глава города Иван Ульянченко отметил, что краевая столица в очередной раз стала площадкой для такого масштабного и душевного события, и поблагодарил всех, кто бежал, кто болел и тех, кто делает добрые дела.

По итогам «СберПрайм Зелёного Марафона» на благотворительные проекты будет направлено более 250 млн рублей. Из них 185 млн – на лечение детей с тяжёлыми диагнозами.