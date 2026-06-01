В Железноводске благодаря обильным осадкам ожидают богатый сезон грибов

После затяжных дождей в окрестностях Железноводска ожидается настоящий грибной сезон. Любители тихой охоты уже в ближайшие недели могут рассчитывать на богатый урожай. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин.

По его словам, влажная погода создала практически идеальные условия для активного роста грибницы. Вместе с хорошими новостями власти напомнили и о действующих ограничениях. В частности, собирать грибы запрещено на территории Бештаугорского природного заказника.

«Сбор грибов в границах Бештаугорского природного заказника категорически запрещен, так как он является особо охраняемой природной территорией», – написал Бакулин.

Под запретом на территории заказника находятся не только грибы, но и сбор ягод, растений, разведение костров и другие виды деятельности, способные нанести вред природе. За нарушение природоохранного законодательства предусмотрена административная ответственность.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru