Шесть человек, включая двоих детей, отравились угарным газом в Махачкале

Следователи и прокуратура начали проверки после происшествия в многоквартирном доме Махачкалы, где угарным газом отравились шесть человек.

Инцидент произошел утром 1 июня в доме на улице М. Гаджиева. Сообщение о происшествии поступило в систему «112». По предварительным данным, в одной из квартир угарным газом отравились шесть человек, среди которых двое детей 2017 и 2023 годов рождения.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.

«Врачи оказали помощь шестерым пострадавшим, из них двое детей были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу, четверо взрослых - в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», – сообщили в минздраве Дагестана.

После случившегося процессуальную проверку организовал следственный отдел по Кировскому району Махачкалы. Материалы проверяются по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин скопления угарного газа, а также лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования», – рассказали в СУ СКР по Дагестану.

К проверке подключилась и прокуратура Дагестана. В надзорном ведомстве сообщили, что взяли ситуацию на контроль. Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению законодательства в жилищно-коммунальной сфере и при эксплуатации газового оборудования.

«По результатам процессуальной проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в прокуратуре Дагестана.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru