Ставропольский край занял 73 место в рейтинге по благосостоянию семей

Ставропольский край оказался на 73-й строчке из 85 регионов России в рейтинге благосостояния семей по итогам 2025 года. Исследование подготовили аналитики РИА Новости.

Эксперты рассчитывали, сколько денег остается у семьи после минимальных обязательных расходов. За основу брали семью из двух работающих взрослых с одним или двумя детьми. Из суммы двух медианных зарплат вычитали региональные прожиточные минимумы.

Согласно исследованию, в Ставропольском крае после всех обязательных расходов у семьи с одним ребенком остается в среднем 36 363 рубля, а у семьи с двумя детьми – 19 480 рублей.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область. Там после необходимых расходов у семей остается более 90 тысяч рублей в месяц.

Другие регионы Северного Кавказа расположились еще ниже Ставрополья. Северная Осетия заняла 80 место. Остаток у семьи с одним ребенком составляет 22 772 рубля, с двумя детьми – 3 855 рублей. Карачаево-Черкесия расположилась на 81 месте. После расходов остается 21 572 рубля у семьи с одним ребенком и 1 892 рубля у семьи с двумя детьми.

Дагестан оказался на 82 месте. Семьи с одним ребенком могут рассчитывать на остаток в 16 283 рубля, а с двумя детьми показатель становится отрицательным – минус 2 819 рублей.

Кабардино-Балкарская Республика – 83 место. После обязательных расходов остается 10 791 рубль при одном ребенке и минус 9 901 рубль при двух детях. Чеченская Республика – 84 место. Остаток составляет 5 964 рубля для семьи с одним ребенком и минус 13 235 рублей для семьи с двумя детьми.

Республика Ингушетия замкнула рейтинг, заняв 85 место. Здесь у семьи с одним ребенком остается 6 159 рублей, а при наличии двух детей показатель уходит в минус на 13 361 рубль.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru