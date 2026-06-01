Брянчанку отправили в колонию за продажу отцовства своего ребенка китайцу Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительницу Брянской области осудили за организацию незаконного пребывания иностранца в России. Женщина за деньги оформила гражданина Китая отцом своего ребенка, чтобы тот смог получить вид на жительство по упрощенной схеме. Об этом рассказали в издании «Брянские новости».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, 40-летняя жительница Новозыбкова получила от иностранца 15 тысяч рублей за фиктивное признание отцовства.

Следствие установило, что мужчина рассчитывал использовать этот документ для оформления вида на жительство на территории России в упрощенном порядке. На суде обвиняемая полностью признала вину. Также выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.

Суд назначил женщине наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

