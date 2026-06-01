На Ставрополье проводят оценку имущества, пострадавшего от ливней. Фото: ПАСС СК

Жители Ставропольского края, чье имущество пострадало из-за ливней, града и сильного ветра, могут рассчитывать на материальную помощь и компенсационные выплаты.

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, для получения поддержки необходимо, чтобы на территории муниципалитета был официально введен режим чрезвычайной ситуации. После этого специальная комиссия проводит обследование поврежденного имущества и оценивает размер ущерба.

Сейчас такой режим действует в Изобильненском округе, где, по предварительным данным, подтоплено 112 частных домовладений. В краевом резерве находится более 36 тысяч листов шифера, который может использоваться для восстановления крыш. Также режим ЧС ввели в Минераловодском округе, где стихия повредила более 60 крыш.

С 10 мая размеры выплат были увеличены. Единовременная материальная помощь теперь составляет 50 тысяч рублей на человека вместо прежних 30 тысяч. Компенсация за частичную утрату имущества выросла до 150 тысяч рублей, а за полную утрату – до 300 тысяч рублей.

