Все больше молодежи в России пользуется Пушкинской картой

На реализацию программы до 2030 года будет направлено порядка 140 млрд рублей. Фото: предоставлено ВТБ

С начала 2026 года в России было выдано 7 млн Пушкинских карт. В преддверии ПМЭФ-2026 первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что каждый второй молодой россиянин теперь является участником программы и использует карту для посещения культурных мероприятий. С 1 января к ВТБ из Почта банка перешли функции оператора данной программы.

Чаще всего Пушкинскими картами пользуются молодые люди в Чувашии, Татарстане, Оренбургской, Тамбовской и Омской областях. По данным Министерства культуры РФ на 12 мая, к программе «Пушкинская карта» присоединились около 12,5 тысяч учреждений культуры по всей России. В период с 2025 по 2030 годы на реализацию данной программы будет направлено порядка 140 миллиардов рублей.

По данным ВТБ, за январь-май 2026 года благодаря Пушкинской карте было приобретено 12 млн билетов. Участники программы потратили на культурные мероприятия более 5,6 млрд рублей, из которых 2 млрд пришлось на кино. Наибольшую активность проявили молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет, они выпустили более 3 млн карт и уже совершили по ним покупки билетов.