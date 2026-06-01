Более восьми тысяч нарушений прав детей выявили прокуроры на Ставрополье. Фото: прокуратура СК

С начала 2026 года прокуроры Ставропольского края пресекли свыше восьми тысяч нарушений прав несовершеннолетних. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по итогам работы прокурора региона Юрия Немкина.

Особое внимание уделяется личным встречам с детьми и их законными представителями в образовательных, социальных и реабилитационных учреждениях.

Так, после обращения матери маленькой жительницы Минераловодского округа ребенку выдали необходимый рецепт на лекарственный препарат. В Предгорном округе после вмешательства прокуратуры мальчик с ограниченными возможностями здоровья получил дорогостоящее лекарство, а супруге участника специальной военной операции назначили положенное пособие на содержание сына.

Кроме того, после приема граждан в Ставрополе девушка с редким заболеванием смогла пройти обследование в одном из ведущих федеральных медицинских центров. В Новоалександровском округе благодаря вмешательству прокуратуры семье выплатили компенсацию за обучение девочки в медицинском колледже.

«Обеспечение мерами прокурорского реагирования соблюдения прав подрастающего поколения будет активно продолжено», – добавили в прокуратуре СК.

