НовостиОбщество1 июня 2026 13:35

Более восьми тысяч нарушений прав детей выявили прокуроры на Ставрополье

Глава краевой прокуратуры держит вопросы защиты несовершеннолетних на личном контроле
Ева ТКАЧЕНКО
Более восьми тысяч нарушений прав детей выявили прокуроры на Ставрополье. Фото: прокуратура СК

С начала 2026 года прокуроры Ставропольского края пресекли свыше восьми тысяч нарушений прав несовершеннолетних. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по итогам работы прокурора региона Юрия Немкина.

Особое внимание уделяется личным встречам с детьми и их законными представителями в образовательных, социальных и реабилитационных учреждениях.

Так, после обращения матери маленькой жительницы Минераловодского округа ребенку выдали необходимый рецепт на лекарственный препарат. В Предгорном округе после вмешательства прокуратуры мальчик с ограниченными возможностями здоровья получил дорогостоящее лекарство, а супруге участника специальной военной операции назначили положенное пособие на содержание сына.

Кроме того, после приема граждан в Ставрополе девушка с редким заболеванием смогла пройти обследование в одном из ведущих федеральных медицинских центров. В Новоалександровском округе благодаря вмешательству прокуратуры семье выплатили компенсацию за обучение девочки в медицинском колледже.

«Обеспечение мерами прокурорского реагирования соблюдения прав подрастающего поколения будет активно продолжено», – добавили в прокуратуре СК.

