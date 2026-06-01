Более 600 семей Ставрополья подали заявления на новую выплату

В Ставропольском крае начался прием заявлений на ежегодную семейную выплату. За первые дни работы новой меры поддержки документы уже подали более 600 семей региона.

Как сообщили в региональном отделении СФР, оформить выплату можно через портал Госуслуг, клиентские службы фонда или многофункциональные центры.

Большинство необходимых сведений специалисты запрашивают самостоятельно. Однако некоторые документы родителям придется предоставить лично. Речь идет, например, о свидетельствах о браке или рождении, выданных за пределами России, а также отдельных данных о доходах.

«На подачу заявления у родителей есть четыре месяца – до 1 октября. Заявления специалисты фонда рассмотрят в течение 10 рабочих дней. В случае одобрения средства будут перечислены в пределах пяти рабочих дней», – рассказали в отделении СФР по Ставропольскому краю.

Получить выплату могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно.

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов на человека. Еще одно обязательное условие – отсутствие задолженности по алиментам. После назначения выплаты налог на доходы физических лиц для семьи пересчитывается по ставке 6%, а разница возвращается единовременным платежом.

