Ставропольцы за неделю отдали мошенникам почти 75 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставропольского края всего за одну неделю перевели мошенникам около 75 млн рублей. Одной из самых крупных жертв аферистов стал пенсионер из Изобильненского округа, лишившийся более трех млн рублей.

В полицию обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что сначала ему через мессенджер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником электросетевой компании. Под предлогом замены счетчика собеседник убедил его продиктовать код из СМС-сообщения.

Спустя некоторое время с пенсионером связался уже якобы сотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что аферисты пытаются похитить деньги со счетов мужчины, и убедил его срочно перевести средства на «проверку».

Следуя инструкциям мошенников, ставрополец часть накоплений передал курьеру, а оставшиеся деньги отправил по указанным реквизитам через почтовое отделение. Когда собеседники перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой обмана.

Общий ущерб превысил три млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

«Никогда не сообщайте третьим лицам коды из СМС и пуш-уведомлений – настоящие сотрудники правоохранительных органов их не запрашивают», – напомнили в ГУ МВД России по СК.

