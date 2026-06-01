В Кузбассе детям запретили посещать большинство бань и саун

Власти Кемеровской области определили места, нахождение в которых может причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Андрей Панов. В документе пока указан только один вид таких объектов – бани и сауны. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Согласно новым правилам, несовершеннолетним запрещено находиться в подобных заведениях. Исключение сделано только для бань и саун, расположенных на территории спортивных объектов и фитнес-центров, которые относятся к деятельности в области спорта по общероссийскому классификатору.

Решение принято спустя несколько месяцев после трагедии в Прокопьевске. В конце января в одной из саун города погибли пять подростков. После происшествия в регионе начались масштабные проверки подобных заведений, были возбуждены уголовные дела и приняты дополнительные меры контроля.

Ранее депутаты областного парламента также внесли изменения в законодательство, которые позволяют сотрудникам правоохранительных органов проверять документы у людей, которых могут посчитать несовершеннолетними, если они находятся в запрещенных местах или на улице ночью без сопровождения взрослых.

