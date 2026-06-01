Прокуратура потребовала закончить реконструкцию школы в Арзгире на Ставрополье

В Арзгирском округе Ставрополья прокуратура добилась судебного решения, которое обязывает подрядчика завершить реконструкцию школы №1 до начала нового учебного года.

Проверка показала, что контракт на обновление здания образовательного учреждения был заключен еще в ноябре 2023 года. Стоимость работ превышает 300 млн рублей. Несмотря на несколько продлений сроков, реконструкция до сих пор не завершена. По данным надзорного ведомства, подрядная организация продолжает затягивать выполнение обязательств.

Такая ситуация может привести к нарушению прав школьников на получение образования. В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием обязать строительную компанию полностью исполнить контракт до 1 сентября 2026 года.

Суд поддержал позицию прокуратуры.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение судебного решения – на особом контроле прокуратуры», – добавили в прокуратуре СК.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru