Фейк о проверках пожилых водителей опровергли в МВД России

МВД России опровергло распространившуюся в интернете информацию о якобы массовых проверках пожилых водителей, которые должны были начаться с 1 июня. Об этом рассказали в издании BFM Кубань.

С заявлением выступила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, опубликованные в сети материалы являются недостоверными и вводят граждан в заблуждение.

В министерстве добавили, что сотрудники Госавтоинспекции работают в соответствии с установленным порядком надзора и не проводят специальных кампаний, направленных исключительно на пожилых водителей.

Напротив, инспекторы нередко помогают участникам дорожного движения, в том числе пенсионерам, если те оказываются в сложной ситуации на дороге. Ранее в социальных сетях и некоторых интернет-ресурсах появились сообщения о том, что с июня по всей стране якобы начнутся масштабные проверки автомобилистов старшего возраста. Эта информация вызвала обеспокоенность среди многих водителей.

В полиции призвали журналистов, блогеров и администраторов пабликов не распространять непроверенные сведения и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу ведомства.

