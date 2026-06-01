Фейк о проверках пожилых водителей опровергли в МВД России

МВД России опровергло распространившуюся в интернете информацию о якобы массовых проверках пожилых водителей, которые должны были начаться с 1 июня. Об этом рассказали в издании BFM Кубань.
С заявлением выступила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, опубликованные в сети материалы являются недостоверными и вводят граждан в заблуждение.
В министерстве добавили, что сотрудники Госавтоинспекции работают в соответствии с установленным порядком надзора и не проводят специальных кампаний, направленных исключительно на пожилых водителей.
Напротив, инспекторы нередко помогают участникам дорожного движения, в том числе пенсионерам, если те оказываются в сложной ситуации на дороге. Ранее в социальных сетях и некоторых интернет-ресурсах появились сообщения о том, что с июня по всей стране якобы начнутся масштабные проверки автомобилистов старшего возраста. Эта информация вызвала обеспокоенность среди многих водителей.
В полиции призвали журналистов, блогеров и администраторов пабликов не распространять непроверенные сведения и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу ведомства.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru