Восемь ставропольцев предстанут перед судом за несообщение о террористах Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Андроповском округе Ставрополья возбудили уголовные дела в отношении восьми местных жителей. По версии следствия, они знали о террористической деятельности своего знакомого, но не сообщили об этом в полицию. Среди фигурантов 21-летний молодой человек и семеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Им вменяют статью 205.6 УК РФ – несообщение о преступлении.

По данным следствия, в 2025 году подозреваемым стало известно, что их несовершеннолетний приятель участвует в международной террористической организации, деятельность которой в России запрещена. Тот же знакомый вербовал людей и готовил теракт. Несмотря на это, никто из восьмерых не обратился в правоохранительные органы.

Уголовные дела удалось возбудить благодаря совместной работе следователей СКР, а также сотрудников ФСБ и МВД по краю. Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы закрепить доказательства.

«СК России напоминает, что несообщение в органы власти о лицах, причастных к совершению преступлений террористической направленности, влечет за собой уголовную ответственность», – добавили в СУ СКР по СК.

