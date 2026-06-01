Исполняющим обязанности мэра Нальчика стал Азаматгерий Ашхотов

Азаматгерий Ашхотов. Фото: пресс-служба правительства КБР

Сегодня Совет местного самоуправления столицы КБР назначил исполняющим обязанности главы администрации Нальчика Азаматгерия Ашхотова.

Ашхотов – уроженец Нальчика. В 2003-м закончил КБГУ по бухучёту и аудиту, затем Северо-Кавказскую академию госслужбы по специальности «юриспруденция». До этого назначения пять лет работал управляющим делами главы и правительства КБР.

Глава республики Казбек Коков в понедельник провел совещание с и.о. мэра столицы КБР и членами Правительства: – Развитие Нальчика – это часть развития всей республики. Важно сохранить набранные темпы, обеспечить слаженную работу всех городских служб, – пишет глава Кабардино-Балкарии в своих социальных сетях.

В списке приоритетов нового градоначальника – ремонт и строительство соцобъектов (читай – школ и поликлиник), переселение из аварийного жилья, улучшение ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов и благоустройство дворов.