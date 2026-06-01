Водоканал Ставрополья оштрафовали за надуманные препятствия при подключении

Организация выплатила в доход федерального бюджета 3,3 млн рублей.

УФАС по Ставропольскому краю взыскала в доход федерального бюджета 3,3 млн рублей с краевой водоснабжающей организации. Основанием для взыскания стали более десяти неисполненных постановлений антимонопольной службы.

Так, санкции были наложены за нарушение регламента технологического присоединения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. В надзорном ведомстве подчеркнули, что в регионе сложилась системная проблема: компании создают искусственные барьеры для подключения, что выражается в необоснованных отказах, игнорировании заявок и срыве нормативных сроков.

Подобные действия напрямую препятствуют вводу объектов в эксплуатацию. Контроль за соблюдением законодательства в данной сфере будет продолжен.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru