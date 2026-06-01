Путин вручил матери 15 детей из Северной Осетии орден «Мать-героиня»

В семье Каркусовых 15 детей. Фото: сайт Кремлин.

В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей. Как сообщается на сайте Кремля, церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Одну из наград он лично отдал в руки маме 15 детей Симе Каркусовой из села Рамоново Северной Осетии.

Как известно, звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным этого звания женщинам вручается также знак особого отличия – орден «Мать-героиня».

В семье Каркусовых воспитывается 15 детей. Старшим двойняшкам Давиду и Дине уже 22 года. А самой младшей дочери исполнилось всего три года.

Сима Каркусова вышла к микрофону и от всей души поблагодарила главу государства.

«В последнее время вы очень много внимания уделяете многодетным семьям. Это очень ценно и важно для нас. Ведь дети - это будущее нашего государства. Дай вам Бог еще много сил, здоровья и мудрости в управлении нашим государством».

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru