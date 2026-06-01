Пять случаев заражения клещевым боррелиозом выявили на Ставрополье

За неделю медики зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым боррелиозом и пять случаев КГЛ.

Согласно последним данным краевого управления Роспотребнадзора, в Ставропольском крае за прошедшую неделю было зарегистрировано 382 случая укусов клещей. С начала текущего года общее число пострадавших от этих насекомых достигло 1806 человек.

Санитарные врачи предупреждают о сохраняющейся высокой активности иксодовых клещей – переносчиков опасных заболеваний, таких как Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), клещевой боррелиоз, эрлихиоз и другие инфекции. Только за последнюю неделю в регионе было зафиксировано пять случаев заболевания боррелиозом и столько же случаев КГЛ.

В целях борьбы с распространением инфекций на территории края проводятся профилактические акарицидные обработки мест массового скопления людей, включая территории школ и детских садов.

Тем не менее специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности: использовать репелленты для обработки одежды во время прогулок на природе и обязательно проводить тщательный осмотр тела после возвращения домой, так как паразиты могут присасываться в труднодоступных местах.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru