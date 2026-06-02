Первые сто детей из затопленного Дагестана приехали отдыхать в Петербург

Для детей подготовили обширную программу. Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербург прибыла первая группа из ста детей из Дагестана, пострадавшего от недавнего разрушительного наводнения. Приглашение для школьников ранее направил губернатор северной столицы Александр Беглов. Отдых организован на базе лагеря «Восход», который входит в структуру центра «Молодёжный», уточнили в городской администрации.

Программа пребывания насыщена событиями: для ребят запланированы обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, а также поездки в Петергоф и Кронштадт. Кроме того, дети посетят знаменитый «Гранд Макет Россия». В самом лагере их ждёт насыщенная культурная и спортивная жизнь, включая кинопоказы, театральные фестивали и различные соревнования.

«Всего в рамках летней оздоровительной кампании Северную столицу посетят 300 детей из пострадавшего региона», – сообщается на сайте мэрии Санкт-Петербурга.

Напомним, масштабная природная катастрофа в Дагестане произошла в конце марта – начале апреля. Тогда в регионе выпала трёхмесячная норма осадков, что привело к прорыву вала Геджухского водохранилища. По поручению Президента Владимира Путина пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. В частности, Петербург отправил в республику гуманитарный груз весом более 30 тонн, включающий генераторы, одежду, обогреватели, медикаменты, детское питание и строительные материалы.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что педагоги и вожатые сделают всё возможное, чтобы это лето оставило у ребят из Дагестана только самые яркие и позитивные впечатления.

