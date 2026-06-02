В Ингушетии подозревают в получении взятки инспектора миграционного отдела

В Ингушетии возбуждено уголовное дело против инспектора отдела по вопросам миграции, которую подозревают в коррупционном преступлении. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, 56-летняя сотрудница ОМВД России по Назрановскому району была уличена в получении незаконного денежного вознаграждения.

По данным следствия, за взятку женщина оформила и выдала паспорт гражданина России на неизвестного мужчину, чьи установочные данные продиктовал ей 54-летний местный житель. При этом, мужчина, на чьи установочные данные был получен документ, физически отсутствовал при подаче заявления, что указывает на фиктивный характер процедуры.

В отношении сотрудницы миграционного отдела Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о получении взятки. Женщине грозит штраф в размере до двух миллионов рублей либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки, при этом с лишением права занимать определенные должности.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru