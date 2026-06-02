На Ставрополье нашли подрядчика для проектировки капремонта 14 МКД

На Ставрополье выбрали компанию, которая подготовит проектную документацию для капитального ремонта 14 многоквартирных домов. 11 объектов находятся в Ставрополе, еще три – в Минераловодском округе. Стоимость контракта – 6,9 млн рублей.

Подрядчику предстоит переделать плоские крыши в скатные. После завершения проектирования документацию отправят на госэкспертизу. Строительно-монтажные работы начнутся только после получения положительных заключений.

«Качественный проект – основа успешного ремонта. Ошибки на этом этапе обходятся значительно дороже, чем на стадии выполнения работ», – пояснили в фонде капитального ремонта Ставропольского края.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru