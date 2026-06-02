В Кисловодске из-за остановки котельной без горячей воды остались десятки домов

В Кисловодске 2 июня временно прекращена подача горячей воды в несколько десятков домов. Причина – остановка котельной на Набережной, 1 и проведение наладочных работ оборудования.

В связи с этим отключены восемь центральных тепловых пунктов: ЦТП Куйбышева 81, ЦТП Ленинградская 71, ЦТП Марцинкевича 72, ЦТП Зеркальный 21, ЦТП Водопойная 19, ЦТП Челюскинцев 5, ЦТП Стародубовская 25, ЦТП Садовая 20. Список адресов, оставшихся без горячей воды, опубликовал глава города Евгений Моисеев.

Где в Кисловодске не будет горячей воды 2 июня

– Губина 39, 42, 44, 46, 47, 63;

– Куйбышева 77, 79, 81;

– Ленинградская 22, 69, 71, 73, 75;

– Азербайджанская 1, 1а, 17, 17а, 19, 21, 23, 27;

– Грозненская 23;

– М. Расковой 2, 3, 5, 10;

– Марцинкевича 70, 72, 73, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 122;

– Пионерская 1;

– У. Алиева 48, 50, 52;

– переулок Зеркальный 12, 19, 21;

– Набережная 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 73, 75;

– Победы 20, 22, 59, 83, 141, 141а, 145, 147, 149;

– Водопойная 19;

– Полтавская 7, 9, 11;

– Украинская 22;

– Жмакина 56, 58;

– Красивая 1, 3, 7, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 45;

– Челюскинцев 3а, 5, 5б, 16, 16а, 34;

– Белинского 11, 14, 34;

– Главная 76, 86;

– Западная 13, 34, 36;

– Крепостная 32;

– Чайковского 26, 26а, 30, 32, 36, 38, 38а;

– Окопная 1, 1а, 14, 16, 16а;

– проспект Победы 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 151, 157, 159.

«В связи с остановкой котельной на Набережной, 1, и проводимыми работами по наладке оборудования остановлены следующие ЦТП», – сообщил Евгений Моисеев.

Когда горячую воду вернут, пока не уточняется. Специалисты работают над устранением неполадок.

