В Ставрополе продолжается возведение развлекательного центра за два млрд рублей

В Ставрополе продолжается возведение крупного досугово-развлекательного центра на северо-западе города. Инвестиции в проект составляют два млрд рублей. После открытия здесь появится около 300 рабочих мест. Подрядчики уже построили несколько этажей, провели коммуникации и отделали фасады.

«Подрядчики уже возвели несколько этажей здания, провели коммуникации, отделали фасады и занимаются возведением внутренних помещений. Завершить работы планируется в следующем году», – рассказали в администрации Ставрополя.

Внутри центра обустроят общественное пространство с зонами отдыха и озеленением. Также на территории откроют зону аттракционов, электрокартинг-трек, кинотеатр на 1,5 тысячи мест, торговые площади, десятки точек общественного питания и современный фермерский рынок. Завершить строительство намерены в следующем году.

Помимо этого, в планах создание акватермального комплекса. Инвестиции в него составят 5,6 млрд рублей. Проект включает фитнес-центр, бассейн, гостиницу, спортивные объекты и точки питания. Это даст городу еще 150 рабочих мест. Первую очередь планируют сдать в 2028 году.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru