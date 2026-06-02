В Дагестане спасатели нашли тело мужчины, упавшего в реку Рубас

В Табасаранском районе Дагестана спасатели обнаружили тело мужчины, который упал в реку Рубас. Пропавшим оказался житель села Ляхля Хивского района. Поисково-спасательные работы велись двое суток. Для этого сотрудники Дербентского поисково-спасательного отряда использовали гидрокостюмы и альпинистское снаряжение.
Тело нашли в воде под корнями дерева. С помощью альпинистских веревок и носилок погибшего достали и передали родственникам.
«Не купайтесь в горных реках. Если все же решено окунуться, выбирайте проверенные, безопасные места. Никогда не заходите в воду в одиночку – в случае беды может понадобиться помощь», – добавили в МЧС Дагестана.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
