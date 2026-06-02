Водитель в Ставрополе сбил 74-летнюю женщину на тротуаре. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Ставрополе водитель автомобиля «ВИС» допустил наезд на пешехода прямо на тротуаре. ДТП случилось 1 июня около 11:20. 66-летний мужчина двигался задним ходом и сбил 74-летнюю женщину. С травмами ее доставили в больницу.

Водитель оказался жителем Изобильненского округа. В момент аварии он подвозил товар к магазину. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв. Ранее он уже 10 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель двигался по тротуару, где пешеходы имеют приоритет. За это его привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ. Штраф составил две тысячи рублей.

«Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка», – сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

