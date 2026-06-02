Трем ставропольским фирмам запретили нанимать VIP-мигрантов

В Ставропольском крае сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства в трех организациях, которые привлекали иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов.

Выяснилось, что два работодателя оформили иностранцам разрешения на работу по категории «высококвалифицированный специалист», однако не выполнили одно из главных условий такого статуса.

Согласно законодательству, таким сотрудникам необходимо платить не менее 250 тысяч рублей в месяц. Фактически это требование выполнено не было.

Кроме того, ранее по материалам проверок было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. По данным полиции, руководство одной из фирм ввезло в Россию около 50 иностранцев под видом высококвалифицированных специалистов.

«В отношении всех вышеуказанных работодателей приняты решения о запрете привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов сроком на два года», – сообщили в ГУ МВД России по СК.

В краевом главке МВД отметили, что проверки предприятий, использующих труд иностранных работников, будут продолжены.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru