Более тысячи ставропольцев получат кардиостимуляторы по полису ОМС

В медицинских учреждениях Ставропольского края в 2026 году планируют установить 1077 электрокардиостимуляторов по полису обязательного медицинского страхования. На эти цели предусмотрено почти 280 млн рублей.

Электрокардиостимулятор помогает поддерживать нормальный сердечный ритм при опасных нарушениях работы сердца. Операция проводится бесплатно при наличии медицинских показаний, среди которых выраженная брадикардия, атриовентрикулярная блокада, синдром слабости синусового узла и другие заболевания.

Решение о необходимости установки устройства принимает врачебная комиссия после обследования пациента. По итогам 2025 года врачи провели 1208 подобных операций. На их финансирование было направлено более 300 млн рублей из средств системы ОМС.

В первом квартале 2026 года специалисты уже установили 194 электрокардиостимулятора. До конца года помощь должны получить еще сотни пациентов.

«Установка электрокардиостимулятора – это не просто операция, а шанс для пациента вернуться к полноценной жизни. Благодаря финансированию из средств ОМС жители Ставропольского края получают доступ к современным методам лечения без финансовых затрат», – рассказали в территориальном фонде ОМС по СК.

