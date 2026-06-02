Конкурс логотипов к 250-летию Ставрополя завершится 7 июня

В Ставрополе подходит к концу прием заявок на конкурс по созданию официального логотипа к 250-летию краевой столицы. Подать свою работу можно до 7 июня включительно.

Как сообщили в администрации города, участвовать могут совершеннолетние жители Ставрополя и Ставропольского края. По условиям конкурса логотип должен содержать цифры «250» или надпись «250 лет», а также название «Ставрополь». Участникам необходимо представить описание своей идеи и не менее трех вариантов использования логотипа на различных носителях – от афиш и баннеров до сувенирной продукции и транспорта.

«Важно, чтобы юбилей сопровождал уникальный, узнаваемый символ, который воплощал бы историю, культуру и развитие краевой столицы» – поделился мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Оценивать работы будет специальное жюри, в состав которого вошли представители администрации, дизайнеры, деятели культуры, краеведы и общественники.

Автор лучшей работы получит денежную премию – 100 тысяч рублей. Заявки принимают как в бумажном виде, так и по электронной почте. Итоги конкурса подведут после завершения отбора всех поступивших проектов.

