Ставропольца заподозрили в переводе денег экстремистской организации

В Ставрополе 29-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Правоохранители установили, что мужчина являлся сторонником запрещенной на территории России организации и перечислил деньги на счет структуры через интернет.

«Злоумышленник осуществил безналичный перевод денежных средств на ее счет, предоставив таким образом средства для обеспечения ее деятельности», – сообщили в УФСБ России по СК.

На основании материалов, собранных сотрудниками регионального управления ФСБ и центра по противодействию экстремизму краевого главка МВД, следователи возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Сейчас правоохранители продолжают расследование и поиск доказательств.

«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)», – добавили в ГУ МВД России по СК.

