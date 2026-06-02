Теперь россиянам можно получать зарплату в любой день месяца

Рынок труда в России переживает сейчас большие изменения по системе выплат. По результатам опроса этого года выяснилось, что 64% трудоустроенных граждан хотели бы получать зарплату чаще, чем два раза в месяц. Привычный для всех график аванса и получки не отвечает уже реальным потребностям людей в условиях, когда лимиты по кредитным картам пересматриваются, а рынок краткосрочных займов становится запредельно дорогим.

Сегодня крупные банки начинают вытеснять микрофинансовые организации с поля краткосрочной ликвидности, внедряя сервисы «зарплаты по требованию». Флагманским кейсом стал анонс ВТБ на ПМЭФ-2026.

Как отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, теперь для 11 млн зарплатных клиентов, в том числе у перешедших в ВТБ клиентов Почта банка, появится возможность получать деньги в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат от работодателя.

Опрошенные эксперты видят в этом глобальный тренд на исчезновение единой «даты зарплаты» и переход к модели Daily Pay, давно принятой в гиг-экономике. Однако аналитики предупреждают о рисках: регулярное дробление зарплаты на микроплатежи с комиссией при отсутствии дисциплины способно привести к «нулевому остатку» в день официальных расчетов. Тем не менее, вектор задан: банки превращают пассивные зарплатные проекты в активный инструмент управления ежедневной ликвидностью клиентов, отбирая рынок у дорогих экспресс-займов.