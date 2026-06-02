Более 30 тысяч ставропольских девятиклассников начали сдавать ОГЭ

В Ставропольском крае начался основной период государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Свои знания на экзаменах в этом году проверят более 30 тысяч школьников.

Первым испытанием для ребят стала математика. Экзамен прошел 2 июня более чем в 200 пунктах проведения по всему региону. Основной период ОГЭ продлится до 6 июля. За это время школьникам предстоит сдать четыре экзамена: два обязательных – русский язык и математику, а также два предмета по выбору.

«Хочу подчеркнуть, что объективность процедуры – наш главный приоритет. В аудиториях обеспечивается общественное наблюдение, работают почти 1000 аккредитованных наблюдателей», – рассказала министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

Следующие экзамены пройдут 5 июня по предметам по выбору, 6 июня – по иностранным языкам и информатике, а 9 июня девятиклассники будут сдавать русский язык. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет присутствовать в основные дни, предусмотрены резервные сроки в конце июня и начале июля.

