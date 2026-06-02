Губернатор Ставрополья рассказал об ущербе, нанесенном краю непогодой. Фото: ПАСС СК

Последствия майской непогоды продолжают устранять в Ставропольском крае. По данным на сегодняшний день, подтопленными остаются 32 частных дома и 63 приусадебных участка в Минераловодском и Апанасенковском округах. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, наиболее сложная ситуация сохраняется в Минеральных Водах, селе Левокумка, поселке Первомайском и селе Воздвиженском. Специалисты продолжают откачивать воду, расчищать дренажные каналы и русла рек, а также ликвидировать последствия сильного ветра и ливней.

Майская стихия затронула сразу несколько территорий края. Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Изобильненском, Минераловодском, Георгиевском, Грачевском, Апанасенковском, Шпаковском, Петровском и Курском округах, а также в Невинномысске. Пострадали 39 домовладений и 107 приусадебных участков. Повреждены крыши 73 домов, выбиты окна в 17 домовладениях, повалены деревья и повреждены хозяйственные постройки.

Все экстренные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Специалисты следят за ситуацией на реках Кума, Калаус, Егорлык и Кубань. Пока прогнозы остаются благоприятными и достижения опасных отметок уровня воды не ожидается.

«С середины мая проведено 69 аварийно-спасательных работ, отработано 155 обращений жителей. Спасатели помогают откачивать воду из домов, подвалов, социальных объектов и с придомовых территорий. Уже откачано более 76 тысяч кубометров воды», – поделился Владимиров.

Сейчас режим ЧС продолжает действовать в Изобильненском и Минераловодском округах. Пострадавшие жители могут рассчитывать на увеличенные выплаты: 50 тысяч рублей единовременной помощи, 150 тысяч рублей при частичной утрате имущества и 300 тысяч рублей при полной утрате.

