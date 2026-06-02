Спасатели эвакуировали застрявших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов. Фото: МЧС Кабардино-Балкарии

Поисково-спасательная операция в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии успешно завершена. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, к 13:30 спасатели эвакуировали группу из четырех альпинистов, которые оказались заблокированы в горах из-за резкого ухудшения погоды. Туристов доставили в альплагерь Безенги с помощью коммерческого вертолета.

Медицинская помощь никому из участников группы не потребовалась.

1 июня стало известно, что альпинисты находились в хижине Джанги-Кош на высоте около 3200 метров. Туристы попали в сложные погодные условия и запросили помощь спасателей.

Первоначально к месту происшествия направили пешую группу сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Однако сильный снегопад, лавинная опасность и риск камнепадов серьезно осложнили проведение операции.

Из-за непогоды спасателям даже пришлось временно приостановить работы. Альпинисты оставались в укрытии, где у них был запас еды, воды и устойчивая связь с экстренными службами.

После улучшения погодных условий эвакуацию удалось завершить. В операции были задействованы четыре спасателя и вертолет.

«МЧС России напоминает! Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах», – добавили в ведомстве.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru