Три поселка на Ставрополье остались без воды после обильных осадков Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После сильных дождей и повышения мутности в реке Юца пришлось остановить работу фильтровальной станции. Без воды остались три поселка Минераловодского округа Ставрополья – Новотерский, Змейка и Бородыновка. Среди абонентов, попавших под отключение, также школа №11, детский сад, амбулатория и котельная. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Сроки восстановления водоснабжения зависят от состояния реки. Как только качество воды в Юце придет в норму и ее можно будет безопасно обрабатывать, насосную станцию и очистные сооружения запустят снова. На время ограничения для жителей организовали подвоз воды. Заявки принимаются по телефону диспетчерской службы 8(8722) 5-57-67.

Водоканал также открыл перемычку от водовода в Пятигорске. По ней в сторону Минеральных Вод подается около 100 кубометров воды в час – это позволяет частично компенсировать отключение.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru