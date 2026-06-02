Лесхозы Ставрополья начали уход за молодыми деревьями после посадок. Фото: минприроды СК

В Ставропольском крае начались агротехнические работы по уходу за молодыми деревьями, высаженными этой весной в рамках регионального проекта по сохранению лесов.

В общей сложности в регионе посадили 34 гектара молодых саженцев. Для лесовосстановления использовали белую акацию, джузгун, клен и сосну крымскую.

Сейчас специалисты лесхозов занимаются рыхлением почвы, удалением сорной растительности и созданием условий для лучшей приживаемости. Работы ведут в Кировском, Ипатовском, Ессентукском, Кисловодском и Левокумском лесхозах.

Кроме того, в Арзгирском округе полностью завершили расчистку территорий от сухостоя. Освободившиеся площади в дальнейшем планируют использовать для новых лесных посадок.

«Посадить дерево - это полдела, важно - вырастить его.По каждой культуре есть комплекс приемов, направленных на повышение приживаемости и улучшение условий роста», – пояснили в минприроды СК.

