Федор Щукин контролирует строительство нового микрорайона в Мамедкале

Врио главы Дагестана Федор Щукин лично контролирует строительство нового микрорайона в пострадавшей от апрельского паводка Мамедкале. Здесь будут жить люди, чьи дома разрушил удар стихии. Специалисты уже зашли на площадку. Сейчас они выравнивают территорию и укрепляют грунтовые основания, параллельно прокладывая временные подъездные пути. Это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойную доставку стройматериалов и проход тяжелой техники.

Больше всего от наводнения пострадали улицы Заречная, Канделаки, Вокзальная и Красноармейская.

«Я уже говорил и повторю еще раз: наша задача – не просто в спешке ликвидировать последствия ЧС. Мы обязаны дать людям надежное, качественное решение на десятилетия вперед. Но и медлить мы не имеем права ни на одном из фронтов – будь то выплаты, сама стройка или подведение коммуникаций».

На проект выделили 10 гектаров земли. Границы участков власти согласовывали с сельчанами. Каждая семья получит 10 соток под обустройство. Что касается выплат, все положенные материальные компенсации местным жителям перечислят в полном объеме.

