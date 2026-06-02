На ремонт воинских захоронений в Кисловодске направят более 86 млн рублей. Фото: соцсети Евгения Моисеева

В Кисловодске в 2026 году приступят к долгожданному ремонту мемориального комплекса «Воинская Слава» и воинских захоронений времен Великой Отечественной войны на улице Цандера. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Курортный город стал победителем конкурса на предоставление субсидий для восстановления воинских захоронений. Благодаря этому на реализацию проекта направят более 86 млн рублей.

Мемориал «Воинская Слава» считается одним из главных памятных мест Кисловодска. Здесь покоятся свыше 1,3 тысячи красноармейцев, умерших от ран в госпиталях города в годы Великой Отечественной войны.

«Получение субсидии позволит впервые провести масштабное благоустройство прилегающей территории и воинских захоронений», – поделился Евгений Моисеев.

Уже объявлен аукцион по выбору подрядной организации, которая займется выполнением работ.

