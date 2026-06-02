Суд арестовал троих охотников после убийства подростка в Кузбассе Фото: Ольга ЮШКОВА.

Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения троим мужчинам, которых обвиняют в убийстве несовершеннолетнего во время незаконной охоты. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

По данным объединенного пресс-центра судов Кузбасса, трагедия произошла в ночь на 31 мая в Крапивинском муниципальном округе. Следствие считает, что мужчины передвигались на автомобиле и занимались незаконной охотой. Используя тепловизор, они заметили объект и открыли огонь.

Позже выяснилось, что жертвой выстрела оказался подросток. Полученные им ранения оказались смертельными.

Подозреваемых задержали по горячим следам 31 мая и 1 июня. Уже на следующий день всем троим предъявили обвинение по пунктам «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ.

Суд поддержал ходатайство следствия и отправил фигурантов под стражу до 31 июля 2026 года. Ранее расследование уголовного дела поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

