Ставропольцам вернули более четырех млн рублей за капремонт после перерасчета

Жителям Ставропольского края пересчитали взносы на капитальный ремонт более чем на четырех млн рублей. Ошибки в начислениях выявила прокуратура во время проверки исполнения жилищного законодательства.

Как сообщили в надзорном ведомстве, нарушения были обнаружены в работе регионального фонда капитального ремонта. Проверка показала, что жителям многоквартирных домов необоснованно начисляли задолженность по взносам на капремонт.

После выявленных нарушений прокуратура внесла представление руководителю организации. В результате региональный оператор провел перерасчет платежей.

Корректировка начислений затронула более 15 тысяч абонентов, проживающих в 51 многоквартирном доме. Общая сумма перерасчета превысила четыре млн рублей.

«По требованию надзорного ведомства региональным оператором осуществлен перерасчет платы за капитальный ремонт для более чем 15 тысяч абонентов в 51 доме на сумму свыше четырех млн рублей.», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

