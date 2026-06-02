Непогода повредила в мае почти 150 домов и участков на Ставрополье

Губернатор Ставрополья рассказал об ущербе, нанесенном краю непогодой. Фото: ПАСС СК

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своих соцсетях о ходе работ по ликвидации последствий майской непогоды. По его словам, в результате стихии повреждения получили 39 домовладений и 107 приусадебных участков. Зафиксированы разрушения крыш у 73 зданий, выбиты стекла в 17 домах, повалены деревья и повреждены хозяйственные постройки.

Согласно данным ГУ МЧС региона, на текущий момент остаются подтопленными 32 частных дома и 63 участка в Апанасенковском и Минераловодском округах. Мониторинг уровня воды продолжается на реках Калаус, Кума, Кубань и Егорлык.

Всего с середины мая спасатели провели 69 аварийно-спасательных операций и отработали 155 обращений граждан, откачав более 76 тысяч кубометров воды из жилых домов, подвалов и социальных объектов. Наиболее пострадавшими территориями стали восемь округов и город Невинномысск. В Минераловодском и Изобильненскомокругах действует режим ЧС, а размер компенсаций для пострадавших был увеличен в конце мая.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru