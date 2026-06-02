Проект дороги к «Солнечной долине» в Кисловодске одобрила Госэкспертиза

Положительное заключение государственной экспертизы получил проект автомобильной дороги, ведущей к инвестиционной площадке «Солнечная долина» в городе-курорте Кисловодск. Решение комиссии внесено в Единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ).

Согласно документации, планируется строительство основной дороги длиной 2,3 км с двумя полосами движения и второстепенной — до 1,2 км. Прогнозируемая интенсивность по главной артерии оценивается в 4,3 тысячи автомобилей в сутки на двадцатилетний период.

Напомним, концепция создания ОЭЗ была утверждена в 2022 году. По данным регионального министерства экономического развития, общая площадь кластера составит 635,5 га, из которых около 300 га предназначены под инвестиционные проекты. Реализация инициативы с заявленными вложениями свыше 100 млрд рублей обеспечит создание более пяти тысяч новых рабочих мест за счёт строительства клиник, отелей и сопутствующей инфраструктуры.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru