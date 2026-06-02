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НовостиОбщество2 июня 2026 19:34

Силовики проводят учения на нефтебазе Будённовского округа Ставрополья

Спецслужбы отрабатывают алгоритмы совместных действий при возникновении различных нештатных ситуаций
Татьяна ГУЩИНА
Подобные полевые выходы проводятся постоянно.

Подобные полевые выходы проводятся постоянно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Будённовске на территории нефтебазы по улице Розы Люксембург начались плановые учения силовых структур. В связи с этим глава округа Дмитрий Богданов обратился к жителям, призвав их не беспокоиться, так как все мероприятия проводятся по заранее утверждённому графику.

В рамках тренировок специальные службы отрабатывают алгоритмы совместных действий при возникновении различных нештатных ситуаций. Подобные полевые выходы носят регулярный характер и призваны поддерживать высокий уровень оперативной готовности к возможным чрезвычайным происшествиям.

Жители могут заметить в районе нефтебазы и на прилегающих территориях специальную технику и сотрудников силовых подразделений в камуфляжной форме. На период проведения учений доступ к отдельным участкам может быть временно ограничен.

«Все мероприятия проходят в штатном режиме и находятся под полным контролем», — подчеркнули в администрации города.

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