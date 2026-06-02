Силовики проводят учения на нефтебазе Будённовского округа Ставрополья

Подобные полевые выходы проводятся постоянно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Будённовске на территории нефтебазы по улице Розы Люксембург начались плановые учения силовых структур. В связи с этим глава округа Дмитрий Богданов обратился к жителям, призвав их не беспокоиться, так как все мероприятия проводятся по заранее утверждённому графику.

В рамках тренировок специальные службы отрабатывают алгоритмы совместных действий при возникновении различных нештатных ситуаций. Подобные полевые выходы носят регулярный характер и призваны поддерживать высокий уровень оперативной готовности к возможным чрезвычайным происшествиям.

Жители могут заметить в районе нефтебазы и на прилегающих территориях специальную технику и сотрудников силовых подразделений в камуфляжной форме. На период проведения учений доступ к отдельным участкам может быть временно ограничен.

«Все мероприятия проходят в штатном режиме и находятся под полным контролем», — подчеркнули в администрации города.

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