В Ессентуках вандалы сломали ротонду в новом сквере у ЗАГСа

Первый вандал увеличил число выходов из ротонды. Фото: соцсети главы города.

Вандалы в Ессентуках разгромили ротонду у дворца бракосочетания. Как сообщил в своих соцсетях глава города Владимир Крутников, не прошло и года посл еоткрытия нового общественного пространства, как сооружение получило повреждения. По словам мэра, инцидент попал на камеры видеонаблюдения, поэтому найти вандалов – всего лишь вопрос времени.

Первым нарушителем оказался молодой человек, который, по ироничному замечанию градоначальника, решил «доработать» архитектуру. Он пришёл к выводу, что у ротонды недостаточно входов и выходов, после чего начал раскачивать конструкцию и выломал её фрагмент. Вместо того чтобы воспользоваться калиткой, вандал предпочёл проломить ограду.

Позже ситуация получила продолжение: пока сотрудники комбината благоустройства забирали отломанную часть для реставрации, другие хулиганы попытались сломать оставшийся, ещё не повреждённый элемент конструкции.

Власти уже подали заявление в полицию. Мэр также обратился к жителям с просьбой сообщать о подобных случаях и напомнил, что на улицах Ессентуков установлено более 700 камер видеонаблюдения.

«Мы всё видим», – намекнул глава города.

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